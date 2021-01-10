İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maja Miljkovic ilk maçına çıktı

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transfer Maja Miljkovic ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transfer Maja Miljkovic ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig kiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında deplasmanda Galatasaray'a uzatmalarda 100-92 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar hafta içerisinde kadrosuna kattığı yeni transfer Maja Miljkovic ilk maçında 26.dakika süre aldı. Galatasaray karşısında ilk maçın çıkan Sırp oyuncu Maja 8 sayı, 2 top çalma, 4 top kaybı ve 3 faul ile oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.