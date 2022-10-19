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Majid Hosseini golle tanıştı

Yukatel Kayserispor’un İranlı stoperi Majid Hosseini bu sezon ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un İranlı stoperi Majid Hosseini bu sezon ilk golünü attı.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyet ile adını 4.tura yazdıran sarı kırmızılı takımda sahaya ilkonbirde çıkan ve doksan dakikada sahada kalan Majid Hosseini 1 gol kaydetti.


Maçın 84. dakikasında kafa golü atan Majid Hosseini, takımını üst tura taşıyan golün sahibi oldu.

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