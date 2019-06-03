Makfitspor Mutlu Sona Ulaştı

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme C Grubu lideri Makfitspor ligin son maçında Kayseri Göktürkspor'u 7-2'lık sonuçla mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. MAkfitspor 2019-2020 sezonunda Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keği, Onur Öztal, Bekir Kahraman

Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz, Onur Kodaş, Yunus Emre Kulan, Abdulbaki Kurt, Osman Erdoğan, Oktay Koçak (Necati Gezer dk 70), Mahmut Sami Birsengüven (Mehmet Alper Soykarcı dk 60), Mehmet Akif Kurt, Ramazan Kunur, Batuhan Yıldız (Ömer Öztürk dk 55),

Göktürkspor: Eren Cafer Şahan, Melih Buğrahan, Erdal Demir, Emre Şahin, Yusuf Bayazıt, İsmet İzgi, Murat Çıracı, Mehmet Berk, Muhammed Ülker, Melih Kağan Hamdemir, Sencer Özyıldırım

Goller: Mahmut Sami Birsengüven dk 9, Erkam Boyraz dk 12-15, Batuhan Yıldız dk 22, Mehmet Akif Kurt dk 40, Mehmet Alper Soykarcı dk 70-77 (Makfitspor) İsmet İzgi dk 65, Sencer Özyıldırım dk 80 (Göktürkspor)