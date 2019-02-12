Makfitspor sezon açılış yemeğinde buluştu

Amatör Küme C Grubu takımlarından Makfitspor, yemekte bir araya gelerek yeni sezonu açtı. Yemeğe, yönetim, teknik kadro ve oyuncular eksiksiz olarak katıldı.

Yeni sezonda güçlü bir yapılanmaya giden ve yeni bir sponsorluk anlaşması yapan Makfitspor kulübü yeni sezonda şampiyon olmak için kıyasıya mücadele verecek. Yaptığı transferler ile adından söz ettirmeye hazırlanan C Grubu ekibi, yeni sezon öncesinde camia olarak yemekte bir araya geldi. Kulüp kurucularından Mehmet Akif Kurt, yemekte yaptığı açıklamada, ''Biz burada bir takımdan ziyade bir aileyiz. Takımı kurmadan önce ki niyetimiz tabi ki başta spor yapmak ve gençlerle iç içe olmaktı. Fakat artık daha güçlü olduğumuzu hissedebiliyoruz. Tam bir aile olduk artık. Şimdi Cengiz Seda abimizde hayırlısıyla ailemize katıldı ve büyümemize katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonra birlikteliğimiz devam eder ve Makfitspor kulübü de istediği ve hak ettiği konuma gelir.'' dedi. Kulüp Yöneticilerinden Halil Işıl ise ''Çok sağlam bir ekip haline geldik. Çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. İnşallah gençlerimiz ve abilerimiz sayesinde Kayseri'ye değer bir kulüp ortaya çıkarıyoruz'' açıklamalarında bulundu.