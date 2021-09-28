Makina Mühendisleri Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretleri için Makine Mühendisleri Odası'na teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayseri uyum kültürüne sahip bir model olarak gerçekten en önemli şehirlerden bir tanesi. Odalar, STK'lar ve kamu kurumları ile ele ele vererek Kayseri'nin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Önceden beri tüm odalarımızla uyum içinde çalıştığımız gibi Makina Mühendisleri Odamızla da aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle şehrin alt yapısı ve üst yapısıyla şehrimiz ön plana çıkıyor. Kayseri Türkiye genelinde şehircilik açısından en iyi şehirlerden bir tanesi. Bizde belediye olarak el ele vererek ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağız. Bir üretim merkezi olan Kayseri'mizde önemli bir misyon üstlenen Odamız ile işbirliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ise; “Makina Mühendisleri Odası yeni yönetim kurulu olarak başkanımıza ziyarette bulunduk. Şehrimizin teknik konularında üzerimize ne düşüyorsa bunları yapabilmek adına görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliği için Sayın Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.