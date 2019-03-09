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Makine Mühendisleri Odası Üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadın üyeler bir araya geldi.


Kentte bulunan bir restorantta düzenlenen programda konuşan MMO Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak; "Dünya genelinde kutlanan bu özel gün, tüm kadınların değerini anlayıp, her koşulda onların yanında olmamız gerektiğini bir kez daha göstermektedir. 8 Mart, Amerika'nın New York kentinde çalışan dokuma işçilerinin çalışma şartlarını iyileştirmek adına yapmış oldukları bir grev sonucunda polislerin saldırılarına uğraması ve birçok kadının öldürülmesinden dolayı bu tarih Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği önemi; 'Ey kahraman Türk kadını, sen her yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın' sözüyle kadınların önemi bir kez daha vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

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