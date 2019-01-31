Malatyaspor Kayserispor maçına Mete Kalkavan

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Mete Kalkavan'ın yönetmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumartesi günü Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını İstanbul bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı.

Mete Kalkavan ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Bu maçta Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay, Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.hakemi Emre Malok olarak belirlendi.

Mete Kalkavan, bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'un 16 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 8 kez de mağlup oldu. Mete Kalkavan bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Bursaspor maçında düdük çalmıştı.

Mete Kalkavan 6 kez de Malatya ekibinin maçını yönetti. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor 4 kez kazandı 2 kez de mağlup oldu. Mete Kalkavan bu sezon Yeni Malatyaspor'un 2-0 kazandığı Antalyaspor maçını yönetmişti.