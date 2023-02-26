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Mame Baba Thiam 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 kazandığı maçta Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 23 maç sonunda 35 toplayan sarı kırmızılı takımda Mame Baba Thiam üçüncü golünü kaydetti. Sahaya kaptan olarak çıkan Thiam 90 dakika sahada kaldı.


Thiam bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa ve Giresunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

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