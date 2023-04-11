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Mame Baba Thiam 5. golünü attı

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ligdeki beşinci golünü attı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında 3-1 kazandığı Ümraniyespor maçında Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 28 maçta 19 müsabakada görev alan Mame Baba Thiam beşinci golünü kaydetti. Ümraniyespor maçına ilkonbirde çıkan ve 31. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ve 82 dakika oyunda kalyan Thiam, sonrasında yerini İlhan Parlak'a bıraktı.


Thiam, bu sezon Antalyaspor, Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor ve Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşadı.

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