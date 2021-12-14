Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Antalyaspor maçından sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği maçta Mame Baba Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 16 maç sonunda 19 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Geride kalan 16 lig maçının 13'sinde forma giyen Senegalli oyuncu 8 gol kaydetti. Mame Thiam, ligin 15. haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında 2 gol attıktan sonra ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a da 2 gol attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Baba Thiam, oynadığı Başakşehir, Galatasaray (2), Karagümrük (1), Antalyaspor (2) ve Beşiktaş (2) maçlarında goller atarak takımına önemli katkıda bulundu.