İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, bu sezon ilk golünü kaydetti.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un evinde Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü Mame Baba Thiam attı. Ligde geride kalan 6 maç sonunda 9 toplayan sarı kırmızılı takımda Mame Baba Thiam suskunluğunu bozarak ilk golünü kaydetti.


Sahaya 11'de çıkan Thiam, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmanın 54. dakikasında Miguel Cardoso'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Thiam, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.