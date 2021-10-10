Mame Baba Thiam'a antrenman sonrası sürpriz doğum günü

Yukatel Kayserispor'un Senegalli forvet oyuncusu Mame Baba Thiam'a takımı tarafından antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 9.haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde dün yapılan çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda keyifler yerinde. Akşam yapılan günün son antrenmanı sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 29 yaşına giren Mame Baba Thiam için akşam antrenmanının doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden 29 yaşındaki futbolcu bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.