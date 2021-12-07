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Mame Thiam 6. golünü attı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 6.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 6. golünü attı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Mame Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 15 maç sonunda 19 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Geride kalan 15 lig maçının 12'sinde forma giyen Senegalli oyuncu 6 gol atarken 2 de asist yaptı.


Bu sezon transfer edilen Mame Baba Thiam, Başakşehir, Galatasaray (2), Karagümrük (1) ve Antalyaspor (2) maçlarında goller atarak takımına önemli katkıda bulundu.

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