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Mame Thiam ailesi ile kurban bayramını kutladı

Kayserispor’un Senegalli oyuncusu Mame Baba Thiam, ailesi ile birlikte kurban bayramını kutladı.

Kayserispor'un Senegalli oyuncusu Mame Baba Thiam, ailesi ile birlikte kurban bayramını kutladı.


Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezonun tamamlanmasının ardından oyuncular sezonun yorgunluğu aileleri ile tatil yaparak atıyor. Son 2 sezondur sarı kırmızılı takımın en golcü oyuncusu olan Mame Baba Thiam tatilini ailesi ile birlikte ülkesinde geçiriyor. Thiam kurban bayramı nedeniyle aile ile birlikte kurban kesti.


Thiam, tüm Müslümanların kurban bayramını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

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