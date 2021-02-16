Mandıra filozofu besicilikte de başarılı oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde 'Mandıra filozofu' olarak bilinen Duran Bircan'ın küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yahyalı ilçesine Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Duran Bircan'a ait küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti. İşletmeye ait ünitelerde incelemelerde bulunan Şahin, işletmenin kuruluş aşaması, mevcut durumu, faydalandığı destekleme ve hibe programları hakkında işletme sorumsusundan bilgi aldı. Şahin ziyaretinde, "İlimiz gerek hayvan varlığı ile gerekse bünyesinde barındırdığı modern ve entegre kesimhaneler ile birlikte kırmızı et üretimi noktasında ülkemizin lokomotifleri arasında yer almaktadır. Duran kardeşimiz toplumumuza güzel örneklerden bir tanesi. Üniversite mezunu ve hali hazırda da eğitim hayatına devam etmektedir. Kardeşimizin diplomasının vermiş olduğu birçok ayrıcalıktan vazgeçerek hayvancılığı tercih etmesi küçük aile işletmesinin karlılığını ortaya koyan en iyi örneklerden birisi. Bakanlığımız yürütmekte olduğu hibe programları, projeler ve hayvancılık desteklemeleri ile birlikte üreticisinin her zaman yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Duran Bircan da, Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesinden faydalandığını, bu sayede 100 adet olan koyun sayısını 400 gibi bir rakama ulaştırdığını söyleyerek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin karlı bir iş kolu olması nedeniyle başka bir iş ile uğraşmayı tercih etmediğini belirtti. Bircan ayrıca, 300 koyun projesi ile birlikte bakanlığın uygulamış olduğu anaç koyun ve sürü büyütme gibi desteklemelerden de faydalandığını da söyleyerek, yardım ve destekleri için Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin öncülüğünde tüm çalışanlara teşekkür etti.