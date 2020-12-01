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Manzala ilk kez oynadı

Hes Kablo Kayserispor’un Kongolu futbolcusu Harrison Manzala ilk kez fotma giydi.

Hes Kablo Kayserispor'un Kongolu futbolcusu Harrison Manzala ilk kez fotma giydi.


Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Harrison Manzala, forma hasretini dindirdi. Sakatlığından ötürü uzun süre forma giyemeyen Harrison Manzala, 10 hafta sonra takımdaki yerini aldı.


Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığı nedeniyle ilk 9 hafta oynayamayan Harrison Manzala, Fatih Karagümrük maçı kadrosunda kendisine yer buldu. Yedek olarak başlayan Manzala, maçın 79.dakikasında Aaron Lennon'un yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giydi.

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