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Manzala takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un sezon başında kadrosuna kattığı Harrison Manzala takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Harrison Manzala takımla birlikte çalışmalara başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Harrison Nsımnukızaza Manzala Tusungama sevinci var. Sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle 8 haftadır formasından uzak kalan Kongolu kanat oyuncusu Harrison Manzala sakatlığından kurtuldu.


Lige verilen arada takıma katılarak çalışmalara başlayan Harrison Manzala, milli aradan sonra oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymek istiyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı ve istekli olan Manzala bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

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