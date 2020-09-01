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Manzala ve Dimitrios idmanda

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Harrison Manzala ve Dimitrios Kolovetsios takıma katıldı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Harrison Manzala ve Dimitrios Kolovetsios takıma katıldı.


Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferler takıma bir bir katılıyor.


Sarı Kırmızılı takımın her konuda anlaşmaya vardığı ve Kayseri'ye getirdiği Kongolu kanat oyuncusu Harrison Manzala ve Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios takımla birlikte çalışmalara başladı.


Kısa sürede takıma uyum sağlayan iki futbolcu, sarı kırmızılı forma altında başarılı maçlar çıkarmak arzusunda. Kongolu futbolcu Harrison Manzala, "Başarılı bir dönem geçirmek için Kayserispor'u tercih ettim. Takıma çabuk uyum sağladım. Umarım hem benim için hem Kayserispor için iyi bir sezon olur" dedi.

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