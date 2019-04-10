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Maria Meryem Gültekin ameliyat oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımın başarılı oyuncusu Maria Meryem Gültekin ameliyat oldu.


Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı oyuncularından Maria Meryem Gültekin ameliyat oldu.


Özel bir hastanede Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından başarılı bir operasyon geçiren Maria Meryem Gültekin 3-4 ay sahalardan uzak kalacak. Yaklaşık 1 yıl önce sol ayak topuğundan ameliyat olan ancak düzelemeyen genç basketbolcu yeniden ameliyat oldu.


Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 20 maçta forma giyen 1990 doğumlu ligin son maçında Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Hatay Büyükşehir Beldiyespor maçında forma giyemeyecek.

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