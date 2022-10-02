Mario Gavranovic 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 3. golünü attı.

Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında da golünü attı. Müsabakanın 26. dakikasında Mame Baba Thiam'ın pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 3. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor ve Hatayspor maçının ardından Trabzonspor'u da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 68.dakikada yerini İlhan Parlak'a bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 7 maçta 3 gol kaydetti.