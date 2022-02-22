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Mario Gavranovic 8. golünü attı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 8.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 8. golünü attı.



Mario Gavranovic, Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Giresunspor maçının 29.dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Sarı kırmızılı forma ile 17. maçına çıkan İsviçreli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa maçının ardından Giresunspor maçında da golünü attı.


Mario Gavranovic, bu golle ligdeki 8.golüne imza atarken takımın en golcü ikinci ismi oldu.

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