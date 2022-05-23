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Mario Gavranovic final maçında oynayacak

Kayserispor’un İsviçreli golcü oyuncusu Mario Gavranovic, Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyebilecek.

Kayserispor'un İsviçreli golcü oyuncusu Mario Gavranovic, Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giyebilecek.


Perşembe günü Sivasspor ile Türkiye Kupası maçında karşılaşacak Kayserispor'da forvet futbolcusu Mario Gavranovic forma giyebilecek. Sakatlığı geçen ve Sivasspor ile oynanan son lig maçında 45 dakika oynayan Gavranovic, Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçında sarı kırmızılı forma ile mücadele verecek.


Teknik direktör Hikmet Karaman'ın ilk 11'de şans vereceği isim, bu sezon 26 Süper lig maçında 10, 3 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı.

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