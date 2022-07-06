İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mario Gavranovic kampa katıldı

Yukatel Kayserispor’un forveti Mario Gavranovic, Kasyeri’ye gelerek takıma katıldı.

Yukatel Kayserispor'un forveti Mario Gavranovic, Kasyeri'ye gelerek takıma katıldı.



Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş atan nezaretinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde sürdürüyor. Yeni sezona Kayseri'de hazırlanacak olan sarı kırmızılı takımda izinli olan İsviçreli golcü oyuncu Mario Gavranovic takıma katıldı. Geçen sezonun attığı goller ile dikkat çeken Mario Gavranovic takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.