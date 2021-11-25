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Mario Gavranovic'in doğum günü kutlandı

Yukatel Kayserispor’un İsveçli forvet oyuncusu Mario Gavranovic’in antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yukatel Kayserispor'un İsveçli forvet oyuncusu Mario Gavranovic'in antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde dün yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde. Akşam yapılan günün son antrenmanı sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 32 yaşına giren Mario Gavranovic için akşam antrenmanının doğum günü pastası kesildi.


Tebrikleri kabul eden 32 yaşındaki futbolcu bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

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