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Mario Gavranovic'in durumu belirsiz

Yukatel Kayserispor’un forvet futbolcusu Mario Gavranovic’in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

Yukatel Kayserispor'un forvet futbolcusu Mario Gavranovic'in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.


Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı geçmediği için kadrodan çıkarılan Mario Gavranovic'in tedavisi sürüyor. İsviçreli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı Pazar günü belli olacak.


Öte yandan Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mustafa Pektemek, Pazar günkü Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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