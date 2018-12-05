Market fareleri yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda marketlerden kaşar peyniri, çikolata, tost makinesi, ütü, blander, kıyma makinesi, saç düzleştirici gibi çok sayıda alet çalan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir mağazadan 120 TL değerinde şampuan, kaşar peyniri ve çikolata çalan O.E., F.E. ve G.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yapılan aramalarda 30 Haziran tarihinde 833 TL, 17 Eylül tarihinde 1995 TL ve 29 Ekim tarihinde 700 TL değerinde eşyalar çaldıkları belirlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet tost makinası, 4 adet ütü, 11 adet blander, 2 adet ışıldak, 1 adet oto teybi, 1 adet şarjlı el süpürgesi, 1 adet kıyma makinesi, 3 adet saç düzleştiricisi, 1 adet oyun konsolu, 4 adet su ısıtıcısı, 3 adet saç düzleştirici fırça, 5 adet saç maşası, 1 adet ayaklı vantilatör, 1 adet benzinli ağaç hızarı, 54 adet değişik renk ve ebatta oyuncak araba, 2 adet şişme yatak, 4 adet çocuk kot pantolonu bulunarak muhafaza altına alındı.

Yetkililer, şüphelilerden O.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını, F.E. hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.