Masa tenisi 2021 terfi yarışmaları başladı

Kayseri'de organize edilen Masa Tenisi 2021 Terfi yarışmaları Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalar ile başladı.

28 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenmekte olan yarışmalarda 59 erkek, 26 bayan olmak üzere 85 takımdan toplamda 340 sporcu mücadele ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan müsabakalarda ilk 3'e giren takımlar önümüzdeki yıl 3. Ligde yarışma hakkı kazanacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışmaları ziyaret ederek mücadele eden tüm sporcu, antrenör ve idarecilere başarılar diledi.