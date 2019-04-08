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Masa Tenisi 4. Etap Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi 4.

Etap Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.


Masa Tenisi 4. Etap Yerel Lig Müsabakaları 6 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verilirken sonuçlar aşağıdaki gibi gerçekleşti.


GENÇ ERKEK


1.UTKU KOCA


2.FURKAN KÖSE


3.SULEYMAN TEKİN


4.ÖMER KASIM BULUT


GENÇ KIZ


1.BİRSEN YERLİ


2.KADRİYENUR SARI


3.BURCİN MERMER


4.NEŞE TEKİN


YILDIZ ERKEK


1.YUNUS GAYGİSİZ


2.İBRAHİM SARI


3.YUSUF GAYGİSİZ


4.EREN KAHRAMAN


YILDIZ KIZ


1.İZEL BİLGİÇ


2.ELİF DUMAN


3.ECRİN ÇETİN


4.EMİNE CETİN

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