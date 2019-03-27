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Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası'na Kayseri Damgası

Eskişehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasına Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Takımı damgasını vurdu.

Eskişehir'de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasına Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Takımı damgasını vurdu.


Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası 23 - 26 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de yapıldı.


Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi Takımı; takımlar, çiftler ve tekler de birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonaya Kayseri damgasını vurarak birinciliklerle dönen Kocasinan Belediye Spor Kulübü Genç Kızlar Masa Tenisi takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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