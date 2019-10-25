İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masa Tenisi Öğretmenler Kupası'nda sonuçlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Kayseri Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı.


İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 1. Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2. İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3. Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, 4.Talas İlçe Milli eğitim Müdürlüğü oldu.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.