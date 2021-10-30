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Masa Tenisi takımı Ankara'dan şampiyonluk ile döndü

Ankara’da yapılan Masa Tenisi Küçükler Takım Bölge Yarışmalarında Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü kız ve erkek takımları şampiyon oldu.

Ankara'da yapılan Masa Tenisi Küçükler Takım Bölge Yarışmalarında Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü kız ve erkek takımları şampiyon oldu.


23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalarda mücadele eden Kayseri'yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü kız ve erkek takımları rakiplerine şans tanımadı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kız ve erkek takım sporcularını ve antrenörleri Halil Adak'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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