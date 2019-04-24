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Masa Tenisi takımları Analig'de finale yükseldi

Nevşehir’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Masa Tenisi kız ve Erkek takımları büyük bir başarı sergileyerek finallere yükseldi.

Nevşehir'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Masa Tenisi kız ve Erkek takımları büyük bir başarı sergileyerek finallere yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final müsabakaları 20 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de yapıldı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan kız takımı 1., erkek takımı ise 2. olarak Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan Masa Tenisi takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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