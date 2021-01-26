Masa Tenisi Yerel 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı

Etap Müsabakaları tamamlandı.

20-22 Ocak 2021 tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara gençlerde 18, yıldızlarda ise 20 sporcu katıldı.

İki gün süren ve oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca yarın sona erecek olan minik ve küçükler kategorisinde yapılan müsabakalarda mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Genç Kız

1. Altunay Hatun Bulut

2. Ayşe İzel Bilgiç

3. Elif Duman

4. İrem Altay

Genç Erkek

1. Mehmet Ali Karaboga

2. Yunus Gaygisiz

3. Furkan Köse

4. Ömer Kasım Bulut

Yıldız Kız

1. Melike Aksu

2. Ecrin Çetin

3. Sena Karagöz

4. Ayten Ceren Kahraman

Yıldız Erkek

1. Kenan Eren Kahraman

2. Yusuf Gaygisiz

3. Berat Can Bölük