Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

Etap Müsabakaları tamamlandı.

25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara miniklerde 22, küçüklerde ise 20 sporcu katıldı.

Üç gün süren ve oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

Sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Minik Kız

1. Ecrin Çetin

2. Ecrin Melike Aksu

3. Ayten Ceren Kahraman

4. Emine Eroğlu

Minik Erkek

1. Kenan Eren Kahraman

2. Baturalp Saratlı

3. Arda Aytekin

4. M. Said Şakar

Küçük Kız

1. Elif Duman

2. Emine Çetin

3. Sena Karagöz

4. Azra Ballıkaya

Küçük Erkek

1. Çağan San

2. Duran Bayram

3. Çınar Mutlu

4.Tuğşad Saratlı