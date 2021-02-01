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Masa Tenisi Yerel Lig 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Minikler-Küçükler Yerel Lig 2.

Etap Müsabakaları tamamlandı.


25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara miniklerde 22, küçüklerde ise 20 sporcu katıldı.


Üç gün süren ve oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.


Sonuçlar aşağıdaki gibidir:


Minik Kız


1. Ecrin Çetin


2. Ecrin Melike Aksu


3. Ayten Ceren Kahraman


4. Emine Eroğlu


Minik Erkek


1. Kenan Eren Kahraman


2. Baturalp Saratlı


3. Arda Aytekin


4. M. Said Şakar


Küçük Kız


1. Elif Duman


2. Emine Çetin


3. Sena Karagöz


4. Azra Ballıkaya


Küçük Erkek


1. Çağan San


2. Duran Bayram


3. Çınar Mutlu


4.Tuğşad Saratlı

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