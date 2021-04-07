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Masa Tenisi Yerel Lig 3. Etap müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yerel Lig 3.

Etap Müsabakaları tamamlandı.


Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara gençlerde 40, yıldızlarda ise 38 sporcu katıldı. İki gün süren ve oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Sonuçlar aşağıdaki gibidir.


Yıldız Erkeklerde


1. Kenan Eren Kahraman


2. Yusuf Gaygısız


3. Ömer Kasım Bulut


4. Berat Can Bölük


Yıldız Kızlarda


1. Ayşe İzel Bilgiç


2. Ecrin Çetin


3. Emine Çetin


4. Ayten Ceren Kahraman


Genç Erkeklerde


1. Mehmet Ali Karaboğa


2. Furkan Köse


3. Yunus Gaygısız


4. Süleyman Tekin


Genç Kızlarda


1. Altinay Hatun Bulut


2. Elif Duman


3. Ecrin Melike Aksu


4. Sena Karagöz

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