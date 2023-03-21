Masa Tenisi'nde anlamlı turnuva

Masa Tenisi Kayseri İl Temsilciliği tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle turnuva düzenlendi.

Kayseri Masa Tenisi İl Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle Büyükler Ligi çiftler ve ferdiler kategorilerinden müsabaka düzenledi.

25 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda çiftlerde dereceye girenler ise şu şekilde:

1. Abdurrahman Kashous - Yakup Gültekin, 2. Metin Sarıalp - Yıldırım Saar, 3. Umut Yılmaz - Emrah Aydın, 4. Taşkın Çetin - Fuat Akpınar.

Ferdilerde ise şampiyon Samet İstek olurken, 2. Umut Yılmaz, 3. Metin Sarıalp ve 4. İbrahim Koç oldu.

Müsabakaların ardından ödülleri, Kayseri Masa Tenisi İl Temsilcisi Kemal Balım takdim etti.