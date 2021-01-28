İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Masa Tenisi'ne Spor A.Ş. damgası

25-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen minikler-küçükler yerel lig 2.

etap masa tenisi müsabakalarında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 5 sporcusu kürsüye çıktı.


25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan minikler-küçükler yerel ligi 2. etap masa tenisi müsabakaları büyük ilgi gördü. Miniklerin raket salladığı müsabakalarda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin sporcuları büyük başarı elde etti.


Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcular şu şekilde açıklandı:


Küçük Erkeklerde Duran BAYRAM 2.


Küçük Erkeklerde Çınar MUTLU 3.


Küçük Erkeklerde Tuğşad SARATLI 4.


Minik Erkeklerde Baturalp SARATLI 2.


Küçük Kızlarda Azra BALLIKAYA 4.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.