Matematik öğretmeninden örnek davranış

Kayseri'de Burhan Dinçbal Ortaokulunda matematik öğretmeni olan Selçuk Tütak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanları için yem bıraktı.

Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak başlattığı 'Sokaktaki Dostlarımız için 1 Kap Su, 1 Kap Mama' isimli projeyle sokak hayvanlarına yem dağıtmaya başladı. Tütak; "Sokakta yaşayan dostlarımız ve sevimli kedilerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların da bizim gibi barınma, beslenme gibi ihtiyaçları var. Zaten biz insanlar onların yaşam alanlarını bilerek veya bilmeyerek, dolaylı veya direk olarak daralttık. Tabiri caizse nefes alacak kadar alan bırakmadık onlara. En azından her kapı olmasa da her sokak başına bir kap su ve bir kap mama koymaya çalışıyoruz. Hiç olmazsa bu soğuk günlerde karınları doymalı. Onlara şefkat ve merhametimizi de göstermemiz gerekiyor ve onlara karşı sorumluyuz diye düşünüyorum. Çocuklarımızın da hayvan sevgisini içselleştirmeleri gerekiyor. Bu yüzden yanıma 4. sınıf öğrencisi Ahmet Eymen'i de aldım. Buradan herkese sesleniyorum. Ne olur dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Kendi hallerine bırakmayalım. Şefkat ve merhamet elimizi uzatalım. Hiç yapamıyorsak bile yemek artıklarını çöpe atmak yerine bir kapa koyup dışarı uygun bir yere bırakalım" ifadelerini kullandı.