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Mazlum-Der Olağan Genel Kurulu Başladı

Mazlum-Der Kayseri Şubesi’nin yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği, 10.

Mazlum-Der Kayseri Şubesi'nin yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği, 10. olağan genel kurulu başladı.


Mazlum-Der Kayseri Şubesi delegeleri, yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere Kocasinan Belediyesi konferans Salonunda biraraya geldi. Mazlum-Der Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş genel kurul ile ilgili yaptığı açıklamada, şimdiye kadar şubeye destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, “Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugüne kadar beraberlik içinde yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz” dedi.

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