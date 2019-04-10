Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Taş: "Şimdi Adalet Zamanı"

Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Taş; "Ülkemizde ve dünyada insan hakları ihlalleri ve adaletsizlikler hız kesmeden devam ediyor. Yaşadığımız süreçte Doğu Türkistan, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, Filistin gibi Asya ülkeleri, Somali, Sudan, Mısır, Orta Afrika ve Nijerya gibi Afrika ülkeleri, ABD, Venezuella gibi Amerika ülkeleri ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet terörü, mezhep çatışmaları, batı patentli terör örgütlerinin masum halka yönelik katliamları, adaletsiz yargılamalar ve diğer sebeplerle insan onuruna yakışmayan ihlaller yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde ise 2018 Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sırasında yaşanan ve acil çözüm bekleyen adaletsizlikler konusunda ister iktidar, ister muhalefet partilerinin temsilcilerinden adaletsizlikleri giderme ve adaletin hâkim olduğu toplum ve devlet düzeni oluşturma konusunda herhangi bir vaat duymamıştık. Ne yazık ki 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminin öncesinde de adalet konusunun siyasiler tarafından gündeme alınmadığına şahit olduk. 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi sırasında 100 bin kadar nafaka mağduru vatandaşın tutuklanırım kaygısı ile sandığa gitmediği, medeni bir hak olan oy kullanma ve seçme hakkından mahrum kaldıkları gazetelere yansıdı. Umarız bu konu siyasilerinde dikkatini çekmiştir. Mahalli seçimlerin kesin sonuçları 13 Nisan günü YSK tarafından açıklanacak olup kazandıkları kesinleşen adaylar mazbatalarını alarak göreve başlayacaklar. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak kesin sonuçların açıklanmasından sonra seçim döneminin bittiğini hatırlatıyor" diyerek taleplerini şöyle sıraladı;

"Halen cezaevlerinde ömür tüketen 28 Şubat 1997'de ki darbe döneminin mazlum mahpuslarının yeniden yargılanıp özgür bırakılmaları, 1993'te yaşanan kanlı Sivas olaylarının mazlum mahpusu olan cezaevlerinde ömürlerinin sonuna yaklaşan 36 vatandaşın yeniden yargılanıp özgür bırakılmaları, sayıları 8 binleri aşmış bulunan çocukları öksüz, hanımları mazlum olan erken evlilik mahpuslarının yapılacak yasal düzenlemeyle özgür kalmaları, sayıları 10 binleri aşmış olan ömür boyu nafaka mağdurlarının yapılacak yasal düzenleme ile mağduriyetten kurtarılmaları, haklarında mahkemelerin takipsizlik, emniyet birimlerinin suçsuz raporu verdiği buna rağmen görevlerine iade edilmeyen ve özel sektörde de çalışmalarına izin verilmeyen OHAL mağdurlarının görevlerine iade edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi için acil olarak göreve davet ediyoruz" dedi.