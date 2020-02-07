Mazlumder Şube Başkanı Taş: "KHK mağdurlarına hac yasağı zulümdür"

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş düzenlediği basın toplantısında; "KHK mağdurlarına hac yasağı zulümdür" dedi.

Dernekte düzenlediği basın toplantısında; 27 yıldan bu yana 1993'te yaşanan Sivas olaylarının zanlısı sıfatı ile hukuksuz ve adaletsiz delil ve yargılamalarla ömür boyu hapse mahkum edilen 26 kişiden biri olan Ahmet Turan Kılıç'ın adli tıp raporuna dayanarak cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması ile cezaevinden tahliye edilerek evine döndüğünü belirten Ahmet Taş; "59 yaşında girdiği cezaevinden tekerlekli sandalye ile 86 yaşında evine dönen Ahmet Turan Kılıç'ın tahliyesi kamu vicdanında buruk bir sevinçle karşılanmıştır. Zira aynı durumda yeniden adaletli bir yargılama ile tahliye bekleyen Faruk Belkavlı, M. Emin Alpsoy, Yasin Demir, Mehmet Olam, Cafer Tayyar Soykök, Ömer Faruk Gez, Şehmuz Alpsoy, Ahmet Arslan, Kenan Kale diğerleri cezaevinde yakalandıkları ağır hastalıklarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ömürleri işlemedikleri suçlar isnat edilerek karartılarak cezaevlerinde ölümü bekleyen 25 Mahpusun tek umudu yeniden yargılanarak ya da Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması ile tahliye edilerek hürriyetlerine kavuşup son nefeslerini evlerinde ailelerinin yanında vermektir. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! 86 yaşında tahliye edilerek evine dönen Ahmet Turan Kılıç'a geçmiş olsun diyor, geride kalan 25 Sivas olayları mağdurunun hiç zaman geçirmeden ve cezaevlerinde ölümlerine zaman bırakmadan yeniden yargılanma ve Cumhurbaşkanımızın af yetkisini kullanması ile tahliye edilerek evlerine kavuşturulmalarını, ailelerinin ve toplum vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Taş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre kanun hükmünde kararname ile görevden uzaklaştırılan, yapılan yargılama sonucu hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı almayan bazı insanlarımızın hac ibadeti müracaatlarının kabul edilmediği bilgisi basına yansımış bulunmaktadır. Hac ibadeti gibi Müslümanlar için farz olan bir ibadetin hukuki bir gerekçe gösterilmeksizin engellenmesi din ve ibadet hürriyetine yönelik bir engelleme olup, mevcut hukukumuzda ve toplum vicdanında asla yeri olmayan bir hak ihlalidir. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! Şüyuu vukuundan beter bir uygulama olan bu uygulamanın Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından soruşturularak bahsi geçen yanlış uygulamanın ortadan kaldırılarak toplum vicdanının rahatlatılması için zaman geçirmeden tedbirler alınmasını talep ediyoruz."