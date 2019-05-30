MAZLUMDER'den ‘Dünyamızda İnsanlığa Karşı İşlenen Zulümler' Sergisi

‘Dünyamızda İnsanlığa Karşı İşlenen Zulümler' isimli fotoğraf sergisinde konuşan MAZLUMDER Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Seyfullah Yıldırım, “Umuyoruz ki vicdanlı gönüllerde farkındalık oluşturup zulümlere karşı insanlık görevimizi yerine getirmiş oluruz” dedi.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından, dünyada zulüm gören milletler ve çatışmalarda ölen insanlar için fotoğraf sergisi Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Zulmün Ramazan Ayı'nda da durmadan devam ettiğini söyleyen MAZLUMDER Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Seyfullah Yıldırım, “Ramazan Ayı'nın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, ne yazık ki dünyanın birçok coğrafyasında masum ve savunmasız insanlara karşı zulümler ve katliamlar devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin on yıllardır işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlara reva gördüğü toplama kamplarında tutma, dini hayatına engel olma, zorla ve işkence ile çalıştırma ve asimilasyon çalışmaları dünyanın gözü önünde acımasızca devam ediyor. Suriye halkının 2011 yılında başlattığı özgürlük mücadelesinden bu yana bu ülkede devam eden çatışmalarda muhaliflerin elinde kalan son bölge olan İdlib'te masum ve silahsız insanlar üzerine rejim güçleri ile onların destekçisi İran ve Rus güçleri tarafından karadan ve havadan yapılan acımasız bombardımanlarda her gün yüzlerce insan ölmeye, yaralanmaya ve mülteci olmaya devam ediyor. Arabistan önderliğindeki ABD destekli, Arap Birliği ülkeleri ile İran destekli güçler arasında yılardır Yemen'de devam eden çatışmalarda kadınlar, çocuklar ve savunmasız siviller ölmeye devam ediyorlar. Dünya bu insanlık dramına ne yazık ki çözüm üretemiyor" dedi.

Yıldırım, "Afrika'nın doğusundaki yoksulluk ülkesi Somali'de, Eş Şebap terör örgütü, batı destekli ayrılıkçı güçler ve hükümet arasında devam eden binlerce insanın zarar gördüğü çatışmalar, Ramazan tanımadan devam ediyor. Güney Doğu Asya'da Arakan Müslümanlarına uygulanan katliam, soykırım ve sürgün devam ediyor. Ne yazık ki dünyada bu durumu seyretme dışında çözüm üretemiyor. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, ülkemizde yaşanan insanlığa yönelik hak ihlallerini gündeme taşıyarak çözüm için yaptığımız çalışmaların yanında, dünyanın farklı coğrafyalarında insanlığa karşı işlenen soykırım, sürgün, katliam ve diğer ihlalleri de toplumumuzun gündemine taşımak için önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar ‘Dünyamızda İnsanlığa Karşı İşlenen Zulümler' konulu fotoğraf sergimizi 5 gün boyunca halkımızın hizmetine sunuyoruz. Umuyoruz ki vicdanlı gönüllerde farkındalık oluşturup zulümlere karşı insanlık görevimizi yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.