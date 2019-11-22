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Mazot ve motoru çalan hırsızlar tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde mazot ve su motoru çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nden akü, kriko, 70 litre mazot ve iki adet ısıtıcı, Bünyan ilçesi Karatay Mahallesinde ise su motoru, Melikgazi ilçesinde ise mazot hısızlığı oldu.


Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık zanlıları S.Y. ve İ.K., yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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