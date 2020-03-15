Meclis üyelerine geri dönüşüm anlatıldı

Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm birimi yetkilileri belediye meclis üyelerine geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktararak Türkiye'de tek olan Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu'nu tanıttılar.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirliliği ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri'nin en büyük ayrıştırma kapasitesine sahip ve en modern tesisi olan Geri Dönüşüm Eğitim Tesisimiz hakkında ve Türkiye'de sadece belediyemiz toplama ayırma tesisinde olan 100 öğrenci kapasiteli Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu bir okul gibi öğrencileri bilgilendiriyor. Geri dönüşüm toplama çalışmalarında vermiş olduğumuz eğitimlerin ve farkındalık faaliyetlerinin önemini ve neticesini toplamış olduğumuz mavi poşetlerin içerisinden çıkan organik atık miktarının her geçen gün azalmasıyla anlıyoruz. Biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin ebeveynleri olduğu için geri dönüşüm eğitimleri geri dönüşüm çalışmalarının en önemli parçasını oluşturmakta. 12 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Bina ve Yerleşkeler için tüm kriterleri yerine getirerek Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza ‘Sıfır Atık' belgesini aldık. ‘Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda Kayseri'de ilk Atık Getirme Merkezimiz kurulmuş olup lisans işlemleri başlayacak” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm hizmetlerinin 59 personel 12 ambalaj atıkları toplama aracı ve 6 adet elektrikli toplama aracı ile yapıldığını hatırlatarak, “2020 yılında 3.410 bina 130 bin dairede geri dönüşüm toplama çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmekte. Aylık ortalama 650 ton karışık ambalaj atığı toplanmakta ve tesisimizde ayrıştırılarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmektedir. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir” diye belirtti.