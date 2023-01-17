Mehmet Ak: "Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık"

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Karacabey Belediyespor, Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Bugün aslında bir Süper Lig takımına nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a 3-0 kaybeden Karacabey Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını ifade ederek, "Sivasspor'a Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Umarım önemli bir başarı elde ederler. Bugün aslında bir Süper Lig takımına nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Takımımız daha önce 2 Türkiye Kupası maçı oynadı ve orada ciddi bir reaksiyon gösterdi. Bugün de aslında o reaksiyonu göstermek istiyorduk ama o maçlara göre Sivasspor'un yapısı daha farklıydı. Futbolcularım ellerinden geleni sonuna kadar yaptılar. O mücadeleyi sergilediler. Eğer ilk devreye 0-0 girseydik, daha farklı bir reaksiyonda verebilirdik. Ancak bu seviyede çıkarken, kaptırdığınız toplar başımıza bela olabiliyor. 38. dakikada böyle bir top kaptırdık ve 1-0 geriye düştük. Ancak ondan da korkmadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na renk kattılar. Bugün iyi bir mücadele oldu. Benim açımdan en önemlisi sakatlık olmadan bir mücadele olmasıydı. Çünkü oyuncu sakatlıklarıyla ilgili ülke futbolunun çok ciddi sorunları var. Sivasspor da, biz de ve diğer takımlar da bu sorunları yaşıyor. Biz 2. Lig takımıyız. Cumartesi maç oynadık. Bugün deplasmana geliyoruz ve Süper Lig takımına karşı bir maç oynuyoruz. Sonra lig maçını cumartesi oynuyoruz. Bu lig maçı pazar günü neden oynanmaz pek anlamış değilim. Bu planı yaparken, alt lig takımlarına kendi evinde oynama avantajı verilmiyor. En azından bu plan yapılırken, bir saat fazla dinlenmenin çok önemli olduğu futbolda 1 gün dinlenmenin oyuncuların geri dönüşü açısında çok daha fazla olumlu etki oluşturacağını düşünürsek, bence ilerleyen dönemlerde bu planlamalara daha dikkat edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Futbolcularım sonuna kadar elinden geleni yaptılar. Cumartesi günü Uşakspor ile bir maçımız var. Lig'de de hedeflediğimiz bir yer var. Sezon sonunda orayı görmek istiyoruz" diye konuştu.