İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde anıldı

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98.

Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.


İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı konulu video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından oratoryo ve skeç gösterisi düzenlendi. Gösterinin ardından 'Milletin Sesi Mehmet Akif' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere il protokolü tarafından ödülleri verildi. Günün anlam ve önemini aktaran Vali Şehmus Günaydın; "İstiklal Marşı milletimiz için çok önemli, dirilişimizin sembolü, ecdadımızın kahramanlığının sembolüdür. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu milletin duygusuna tercüman olarak ecdadımızın tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlıkları İstiklal Marşımızda çok güzel anlatmış. Biz de bu tür programlarla hem ecdadımızı yad etmek hem de ecdadımızın tarih boyunca yaptıklarını hafızalarda canlı tutmak, gelecek nesilleri de bu bilinçle yetiştirmek için bu programlara çok önem veriyoruz. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bizler, dünya var oldukça var olacağız, İstiklal Marşımız da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Her türlü zorluğu yenen bu büyük millet, her türlü zorluğu yine önüne çıktığı zaman aşacak güçtedir. Ecdadından aldığı ilhamla, bu güç ve kudret kendisinde mevcuttur" ifadelerini kullandı.


Programa Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, davetliler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.