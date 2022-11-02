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Mehmet Akif Gürkan'dan 4 gol birden

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Erciyesspor’un golcü futbolcusu Mehmet Akif Gürkan, Özvatan Gençlikspor maçında attığı 4 golle yıldızlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Erciyesspor'un golcü futbolcusu Mehmet Akif Gürkan, Özvatan Gençlikspor maçında attığı 4 golle yıldızlaştı.


Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lider Esen Makina Erciyesspor'da Mehmet Akif Gürkan, Özvatan Gençlikspor maçında attığı 4 golle ön plana çıktı. Başarılı futbolcu, takımının 7-0 kazandığı maçta 11, 24, 60 ve 70. dakikalarda attığı 4 golle adından söz ettirdi.


20 yaşındaki futbolcu, 4 gol birden atarak gol krallığında da iddialı olduğunu gösterdi.

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