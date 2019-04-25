Mehmet Emre Şimşek, Milli takıma davet edildi

Simge Elektronik Sahabiyespor Voleybol takım oyuncusu Mehmet Emre Şahin Kayseri'den 18 kişilik milli takım kadrosuna çağrılan tek sporcu oldu.

2019 yılı 17 yaş altı Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası öncesi 1.hazırlık kampı 29 Nisan ile 05 Mayıs 2019 tarihleri arası Ankara'da yapılacak. 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da toplanacak olan Milli takım aday kadrosuna davet edilen Simge Elektronik Sahabiyespor Voleybol takım oyuncusu Mehmet Emre Şahin Kayseri'nin gururu oldu.

Mehmet Emre Şahin'in milli takıma gitmesi ile yapılan açıklamada, “ Mehmet Emre Şimşek'i diğer sporcularımla birlikte 5.sınıftayken voleybola başlattım. Yaklaşık 7 yıldır hem okulunu hem de Voleybolu başarılı bir şekilde bir arada yürütüyor. Akademik olarak başarılı bir öğrencidir. Baldöktü Anadolu Lisesinde başarılı bir eğitim hayatının yanında son derece efendi ve karakter sahibi bir oyuncudur. Bu karakteri, yeteneği ve çalışkanlığı sayesinde daha önce Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor takımlarından da transfer teklifleri almıştır. Geçen yıl da Milli takımımıza davet edilip ailesini ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da yine 18 kişilik kadroya davet edilerek bizlere bu mutluluğu tekrar yaşatmıştır. Yolu da bahtı da açık olsun” diye konuştu.