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Mehmet Kemal Dedeman Ortaokulu Yıldız Kızlar Tenis'te Türkiye Finallerinde

Trabzon’da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Tenis Grup Birinciliği müsabakalarına Kayseri’yi temsilen katılan Mehmet Kemal Dedeman Orta Okulu Yıldız Kızlar takımı Gruplarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finallerine yükseldi.

Trabzon'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Tenis Grup Birinciliği müsabakalarına Kayseri'yi temsilen katılan Mehmet Kemal Dedeman Orta Okulu Yıldız Kızlar takımı Gruplarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finallerine yükseldi.


Okullar Arası Yıldızlar Tenis Grup Müsabakaları 10 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı.


17 kız ve 13 erkek takımının mücadele ettiği müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Mehmet Kemal Dedeman Orta Okulu Yıldız Kızlarda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Finallerine yükseldi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarından çıkarak Türkiye Finallerine yükselen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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