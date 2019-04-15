Mehmet Özhaseki: "Seçimin kazanılıp kaybedilmesi sadece adayla olan bir iş değil"

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Seçimlerin kazanılıp kaybedilmesi sadece adayla olan bir iş değil. Sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli görev sandık güvenliğini sağlamakmış" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında geldiği Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Mehmet Özhaseki bina girişinde partililer tarafından karşılandı ve burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara'da seçimin kaybedilmesiyle ilgili olarak sorulan bir soru üzerine Özhaseki, "Demek ki böyle hayat. Vuku olanda hayır vardır diye güzel bir söz vardır. Biz çalışmaktan ve üzerimize düşeni yapmaktan sorumluyuz. Sonuçları da Allah takdir eder. Önemli olan sizin üzerinize düşeni, hakkıyla yapıp yapmadığınızdır. Sizin orada, hakkıyla partiyi temsil etmeniz, fikirlerini, görüşlerini ve gelecekle ilgili düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekiyor. Allah'a hamd olsun, bunları hakkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ben üzerime düşeni ve elimden geleni yaptım. Tabi seçimlerin kazanılıp kaybedilmesi sadece adayla olan bir iş değil. Onun dışında, o kadar çok etken ve faktör var. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde sonucu belli ediyor. Biz bu ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmeliyiz. Bu tablo sonucunda da kendimize ders çıkarmalıyız. Parti olarak da, şahıs olarak da elbetteki hatasız değiliz. Bunlardan ders çıkarıp geleceğe doğru yol almak bizim birinci işimiz. Bundan dolayı 17 yıldır iktidardayız. Şunu da kimse unutmasın ki biz Cumhur İttifakı olarak, yüzde 52 gibi bir oy alarak haklılığımızı ispatladık. Bir başka konu, parti olarak bizler yüzde 45 oy almış, 17.nci senesinde yine açık ara birinci partiyiz. Ancak İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hepimizi üzmüştür. Bundan dolayı da en çok kendi içinde öz eleştiri kültürünü geliştirip, buradan ders çıkaracak parti de biziz. Bu arada asıl ders alması gerekenler herhalde 20 yıl boyunca, sırtı yerden kalkmayanlardır. Kendilerine bir kez daha bakmaları lazım. Psikolojik olarak 1-2 şehri aldık diye havaya girmemeleri lazım” diye cevap verdi.

Özhaseki sorulan bir başka soru üzerine ise, "İstanbul seçimleri ile ilgili olarak zaten partimiz üzerine düşeni yapıyor. Seçim işleri Başkanlığımız orada itirazları yapıyor. Detayına vakıf değilim. Sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli görev sandık güvenliğini sağlamakmış. Bir çok yerde sandık müşahidimiz olmayınca, itiraz edilmeyince sandık yeniden açılıp sayılmıyor. Bundan dolayı da bir çok yerde oy kaybına uğradığımızı anladık. Elbette büyük bir partiyiz, güçlü bir teşkilatımız var ancak sahip çıkma noktasında sandıklara bu seçimlerde yetersiz kaldığımızı kendimiz de görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü açılan her sandıkta bizim oyumuz artıyor karşı tarafın düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar emin olun sonuç çok daha farklı değişir. Ama öyle olmadığı için şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Hayırlısı olsun diyoruz artık. Bundan sonra yapılacak ne varsa partimiz onu takip ediyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde verilen önergenin görüşülmemesi yönündeki tartışmalarla ilgili olarak ise, "Ankara'daki meseleye gelince ben de dışarıdan takip ettim. Orada meclis üyeleri bir önerge veriyorlar, o önergede şirketlerin denetim ve yönetiminin bundan sonra olacakların meclis kontrolünde olması, bütün partilerin buraya müdahil olması, şeffaflık üzerine, fakat bir anda yangından mal kaçırıyor gibi oylamadan kapattım diyor ve oylatmıyor. Başkanın öyle bir yetkisi yok. Yani Meclis üyelerinin 3'te 2'den fazlası size bir önerge veriyorlar, siz bunu meclis üyelerinin oyuna bile sunmuyorsunuz. Kendi başınıza ben bu önergeyi oylatmıyorum diyerek kapatıp kaçıyorsunuz. Bunlar ileride tartışılır, bu görevi kötüye kullanma suçuna girer. O yüzden inşallah önümüzdeki süreçte böyle hatalar yapmazlar, meclisten bir şey kaçırmazlar. Meclis nihayetinde denetimini isteseniz de istemeseniz de yapar. Vatandaş meclis üyelerini başkanın yanında dursun yardakçılık yapsın diye seçmiyor. Oradaki insanların hepsi seçilmiş ve denetleme yetkisi var. Gensoru önergesi verme yetkisi var bunu da önümüzdeki günlerde kullanırlar. Ben Ankara ile ilgili özel olarak ilgilenmiyorum. Dışındayım. Partimiz artık onu takip eder, il başkanlığımız onu takip eder" değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, "Kayseri'de başarı var ittifak doğrusu tutmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin beraberliğine vatandaş onay vermiştir, hoş bakmıştır. Nihayetinde belediyelerin yönetiminde böyle yönetim anlayışı ortak ve akılcı bir şekilde devam edecektir. Ben nihayetinde Kayseri Milletvekiliyim. Devletin üst kademelerinde yer almış bir işi olarak ne kadar bilgi birikimim varsa bunu yine Kayseri için kullanmaya uğraşacağım. Kayseri'de inşallah yeni güzel icraatlar dönemi başlıyor" diye konuştu.